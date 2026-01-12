«Барселона» обыграла «Реал» и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании

Футбольный клуб «Барселона» одержал победу на мадридским «Реалом» в финальной игре Суперкубка Испании по футболу, став победителем турнира.
Финальный матч состоялся в Джидде в Саудовской Аравии, счёт встречи составил 3:2. В составе «Барселоны» дубль оформил Рафинья, он забил голы на 36-й и 73-й минутах. Ещё один гол забил Роберт Левандовский (45+6).
В составе мадридского «Реала» голы забили Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).
Отметим, что в компенсированное время с поля удалили капитана «Барселоны» Френки де Йонга.
«Барселона» стала обладателем Суперкубок Испании в 16-й раз, речь идёт о рекорде турнира. На счету «Реала» 13 побед.
Суперкубок в седьмой раз проводился в формате «Финала четырёх». В полуфинальных матчах «Барселона» обыграла «Атлетико», а «Реал» победил футбольный клуб «Атлетико».
