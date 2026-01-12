Жорин: Промедление с передачей квартиры грозит Долиной уголовным делом

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что затягивание исполнения решения суда о передаче московской квартиры в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье может сильно ударить по народной артистке России Ларисе Долиной.
По его словам, в случае неисполнения судебного решения и возникновения у Лурье каких-либо убытков она имеет право взыскать их с певицы. Он также отметил, что при возбуждении исполнительного производства и установлении судебным приставом факта умышленного уклонения от исполнения решения суда возможна и уголовная ответственность.
— Я, конечно, сомневаюсь, что до этого дойдет, но, тем не менее, совсем саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно, — цитирует юриста издание Woman.ru.
Лариса Долина вместе дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Об этом 11 января сообщил Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, на территории гостиницы находятся бассейны, спортзал и теннисный корт.
Полина Лурье намерена обратиться за помощью судебных приставов для принудительного выселения певицы из квартиры в Хамовниках. Незадолго до этого акт приема-передачи жилища был сорван.