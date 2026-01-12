Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жорин: Промедление с передачей квартиры грозит Долиной уголовным делом

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что затягивание исполнения решения суда о передаче московской квартиры в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье может сильно ударить по народной артистке России Ларисе Долиной.

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что затягивание исполнения решения суда о передаче московской квартиры в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье может сильно ударить по народной артистке России Ларисе Долиной.

По его словам, в случае неисполнения судебного решения и возникновения у Лурье каких-либо убытков она имеет право взыскать их с певицы. Он также отметил, что при возбуждении исполнительного производства и установлении судебным приставом факта умышленного уклонения от исполнения решения суда возможна и уголовная ответственность.

— Я, конечно, сомневаюсь, что до этого дойдет, но, тем не менее, совсем саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно, — цитирует юриста издание Woman.ru.

Лариса Долина вместе дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Об этом 11 января сообщил Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, на территории гостиницы находятся бассейны, спортзал и теннисный корт.

Полина Лурье намерена обратиться за помощью судебных приставов для принудительного выселения певицы из квартиры в Хамовниках. Незадолго до этого акт приема-передачи жилища был сорван.