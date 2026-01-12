Время продажи алкоголя сократят в одном регионе России

ПЕРМЬ, 12 янв — РИА Новости. Время продажи алкогольных напитков сократят с 1 марта 2026 года в Пермском крае на один час, купить спиртное будет возможно с 8.00 до 22.00, мера направлена на снижение употребления алкоголя, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.
Соответствующее постановление правительства региона предусматривает сокращение периода продажи алкоголя на один час. Сейчас розничная продажа алкоголя в Пермском крае разрешена с 8.00 до 23.00, а с 1 марта — только до 22.00.
«Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.