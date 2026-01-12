Блат, пайки, распределители. Новый бестселлер «Дефицит» — о чём молчали звёзды СССР

Своеобразным откликом на эту ностальгию стала вышедшая в издательстве «Альпина Паблишер» книга журналистки Евгении Смурыгиной «Дефицит. Как в СССР доставали то, что невозможно было достать». Книга представляет собой сборник воспоминаний деятелей культуры о жизни в Советском Союзе. Прежде всего о том, как люди приспосабливались к жизни в условиях присущего только СССР явления — дефицита, тотальной нехватки всего необходимого для жизни: от продуктов, одежды и обуви до бытовой техники, автомобилей и стройматериалов. Герои книги вспоминают, какие продукты были у них на столе, какую одежду они носили, какими были их квартиры и какой мебелью они были обставлены. И о том, где и как они всё это покупали, точнее — «доставали», поскольку в СССР большинство товаров невозможно было купить, просто заплатив за них деньги, нужно было сначала эти товары «достать» — то есть получить доступ к месту, где они продавались, или к людям, которые могли их продать.