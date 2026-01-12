Ричмонд
В России могут ввести ежегодную индексацию зарплаты: вот для какой категории граждан

В Госдуме предложили ввести ежегодную индексацию зарплаты для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы во главе с Ярославом Ниловым предлагают закон об ежегодной индексации зарплат в коммерческом секторе. Подобный законопроект вносится на рассмотрение в ГД, текст проекта имеется у ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, несмотря на введение обязанности по индексации зарплат в коммерческом секторе для защиты доходов работников, в нем не прописаны ключевые параметры — сроки и периодичность пересмотра выплат.

«Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты! И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса», — сказал Нилов.

Авторы законопроекта полагают, что поправки создадут предсказуемый механизм роста заработной платы, сократят число трудовых конфликтов и обеспечат единообразное применение закона на практике.

При этом ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов.