В России могут ввести ежегодную индексацию зарплаты: вот для какой категории граждан

Депутаты Госдумы во главе с Ярославом Ниловым предлагают закон об ежегодной индексации зарплат в коммерческом секторе. Подобный законопроект вносится на рассмотрение в ГД, текст проекта имеется у ТАСС.
Как отмечается в пояснительной записке, несмотря на введение обязанности по индексации зарплат в коммерческом секторе для защиты доходов работников, в нем не прописаны ключевые параметры — сроки и периодичность пересмотра выплат.
«Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты! И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса», — сказал Нилов.
Авторы законопроекта полагают, что поправки создадут предсказуемый механизм роста заработной платы, сократят число трудовых конфликтов и обеспечат единообразное применение закона на практике.
При этом ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов.