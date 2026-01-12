Ричмонд
В российском регионе ужесточат правила продажи алкоголя

С 1 марта 2026 года в Пермском крае сокращается время розничной продажи алкогольных напитков.

С 1 марта 2026 года в Пермском крае сокращается время розничной продажи алкогольных напитков. Согласно постановлению регионального правительства, купить спиртное можно будет только с 8:00 до 22:00, что на один час меньше действующего режима (с 8:00 до 23:00).

Как сообщили РИА Новости в краевой администрации, эта мера направлена на снижение уровня потребления алкоголя, обеспечение общественного порядка и сокращение числа преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.

«Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее врачи предупредили об опасности сочетания игристого и сладостей.

