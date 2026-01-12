Появились кадры лакшери-отдыха Долиной на берегу Персидского залива в ОАЭ

Певица Лариса Долина отдыхает в пятизвёздочной гостинице на берегу Персидского залива в Объединённых Арабских Эмиратах, несмотря на необходимость освободить квартиру Полины Лурье в России, артистку вместе с внучкой заметили в отеле Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саддият в Абу-Даби.
Журналисты выяснили, что певица живёт в отдельной вилле. Артистка пользуется спа-комплексом, а также посещает рестораны и бассейны.
В меню отеля предлагаются блюда японской, итальянской кухни и морепродукты. Стоимость номера в сутки оценивается от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.
Напомнил, Лариса Долина не передала ключи от квартиры Полине Лурье. Недвижимость артистка продала летом 2024 года за 112 миллионов рублей, однако позже заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников.
25 декабря суд в российской столице принял решение о выселении Долиной из квартиры, которая, по решению Верховного суда РФ от 16 декабря 2025 года, перешла в собственность Лурье. Срок, за который Долина должна была выселиться, истёк 30 декабря 2025 года. Вещи артистка начала вывозить лишь 29 декабря.
Ранее сообщалось, что Долина должна была передать квартиру Полине Лурье 9 января, но не явилась на встречу и отправила лицо, не уполномоченное на передачу ключей и подписание акта приёма-передачи.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что певица уехала из РФ до 20 января.