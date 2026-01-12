В Германии высказались о перехвате российского «Орешника»: «готовность Arrow 3 ограничена»

Противоракетная система Arrow 3, развернутая в Германии, навряд ли смогла бы сбить российскую ракету «Орешник» или подобные ей. Об этом пишет немецкое издание Welt.
«В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате “Орешника” указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что, несмотря на гипотетическую возможность Arrow 3 перехватить цель над западной Украиной, расчеты и известные данные о ее возможностях доказывают обратное.
На данном этапе, как отмечает автор, Arrow 3 заменили комплексы Patriot. Однако их способность противостоять таким целям, как «Орешник», является серьезно ограниченной или полностью отсутствующей.
Ранее KP.RU отмечал, что второй за время СВО случай применения «Орешника» по территории Украины доказал неэффективность западных систем ПВО против этого вида вооружения.