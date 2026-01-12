Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в Дубае

Совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщило издание РБК.

Шишкарев возглавлял «Дело» до 1999 года.

Совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщило издание РБК.

«В ОАЭ расследуется заявление о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании», — сообщил один из собеседников издания. В группе «Дело» отказались от комментариев по теме.

Вечером 11 января в telegram-канале Шишкарева появился пост с цитатой из «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил». Контекст публикации автор канала не пояснил.

Сергей Шишкарев основал группу компаний «Дело» в 1993 году и возглавлял ее до 1999 года. В 1999—2012 годах он трижды избирался депутатом Госдумы. С 2014 года предприниматель вернулся в бизнес и занял пост президента ГК «Дело», позднее став председателем совета директоров холдинга. Группа «Дело» — один из крупнейших логистических и портовых операторов в России, в числе ее активов — контейнерные терминалы и транспортные компании.