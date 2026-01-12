Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в Дубае

Сергей Шишкарев основал группу компаний «Дело» в 1993 году и возглавлял ее до 1999 года. В 1999—2012 годах он трижды избирался депутатом Госдумы. С 2014 года предприниматель вернулся в бизнес и занял пост президента ГК «Дело», позднее став председателем совета директоров холдинга. Группа «Дело» — один из крупнейших логистических и портовых операторов в России, в числе ее активов — контейнерные терминалы и транспортные компании.