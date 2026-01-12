Reuters: в Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за протестов

В Иране объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов. Об этом сообщает гостелерадио.
«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур», — говорится в сообщении.
В тексте указано, что люди погибли в ходе «иранской национальной борьбы против США и Израиля», и именно по ним объявляется траур.
Глава государства Масуд Пезешкиан также присоединится к трауру. Ранее он призвал иранцев выйти на общегосударственную демонстрацию 12 января.
По информации журнала Time, стрельба по протестующим в центре Тегерана привела к гибели как минимум 217 человек в шести столичных больницах.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что участники волнений действуют по указанию главы администрации США.