Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: в Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за протестов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру по погибшим в ходе волнений.

Источник: Комсомольская правда

В Иране объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов. Об этом сообщает гостелерадио.

«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур», — говорится в сообщении.

В тексте указано, что люди погибли в ходе «иранской национальной борьбы против США и Израиля», и именно по ним объявляется траур.

Глава государства Масуд Пезешкиан также присоединится к трауру. Ранее он призвал иранцев выйти на общегосударственную демонстрацию 12 января.

По информации журнала Time, стрельба по протестующим в центре Тегерана привела к гибели как минимум 217 человек в шести столичных больницах.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что участники волнений действуют по указанию главы администрации США.

Узнать больше по теме
Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше