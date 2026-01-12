«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании, который состоялся в саудовйской Джидде. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу каталонского клуба.
Дубль на счету Рафиньи (36-я и 73-я минуты), ещё один гол забил Роберт Левандовский (45+4). У «Реала» отличились Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). В компенсированное время капитан «Барселоны» Френки де Йонг получил красную карточку.
«Барселона» в 16-й раз выиграла этот трофей, обновив собственный рекорд турнира; на счету «Реала» 13 побед. В полуфиналах турнира «Барселона» разгромила «Атлетик» (5:0), а «Реал» одолел «Атлетико» (2:1).
Ранее сообщалось, что Хуснутдинов стал девятым российским хоккеистом в XXI веке, оформившим покер в матче НХЛ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.