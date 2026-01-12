«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании

Дубль на счету Рафиньи (36-я и 73-я минуты), ещё один гол забил Роберт Левандовский (45+4). У «Реала» отличились Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). В компенсированное время капитан «Барселоны» Френки де Йонг получил красную карточку.