Время продажи алкоголя сократят в Пермском крае

Время продажи сократят до 22:00.
Время продажи алкоголя в Пермском крае сократят на один час. В будущем жители края смогут покупать крепкие напитки в период с 08:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе краевого правительства. Слова ведомства приводит РИА Новости.
Постановление распространяется на розничную продажу алкоголя в торговых объектах на территории всего Пермского края. Режим работы магазинов при этом не регламентируется, ограничение касается только времени, когда допускается отпуск спиртного покупателям. Власти региона рассчитывают, что дополнительный час без продажи алкоголя вечером позволит сократить количество конфликтов и правонарушений в общественных местах.
В правительстве края также напомнили, что на территории региона уже действуют дополнительные ограничения на продажу спиртного вблизи социальных объектов и на массовых мероприятиях. Новый шаг, по словам представителей кабмина, дополняет эти меры и выстраивает «более строгий и последовательный режим регулирования алкогольного рынка». Введение обновленных правил намечено на конец зимы, чтобы участники розничного рынка успели адаптировать графики работы и предупредить покупателей об изменениях.