Время продажи алкоголя сократят в Пермском крае

В правительстве края также напомнили, что на территории региона уже действуют дополнительные ограничения на продажу спиртного вблизи социальных объектов и на массовых мероприятиях. Новый шаг, по словам представителей кабмина, дополняет эти меры и выстраивает «более строгий и последовательный режим регулирования алкогольного рынка». Введение обновленных правил намечено на конец зимы, чтобы участники розничного рынка успели адаптировать графики работы и предупредить покупателей об изменениях.