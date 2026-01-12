Житель Хмельницкого сделал предложение возлюбленной с кольцом от боевой гранаты

Мужчина в украинском Хмельницком решил сделать предложение избраннице кольцом от боевой гранаты. Суд лишил его свободы на три года за незаконное обращение с взрывоопасным вооружением. Об этом сообщила украинская Судебно-юридическая газета.
Инцидент случился в июле прошлого года. 34-летний мужчина достал из тумбочки гранату, передал ее возлюбленной и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать гранату, она упала на пол и взорвалась.
В суде мужчина рассказал, что хотел сделать оригинальное предложение руки и сердца. Он раскаялся, признал вину и содействовал следствию. Но судья назначил ему приговор в виде трех лет лишения свободы.
Апелляционный суд оставил решение в силе, отметив, что незаконное обращение с боеприпасами представляет опасность для общества, передает Lenta.ru.
7 января в подмосковном Подольске мужчина погиб, взорвав гранату около дома, когда пытался поговорить со своей супругой. Об этом сообщила Baza. Место взрыва на Юбилейной улице оцепили полицейские, чтобы обеспечить безопасность.