Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне будут работать в январе 120 часов

РИА Новости: россияне будут работать в январе 120 часов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов в январе, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«В итоге, в январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов», — сказал Южалин.

Он отметил, что для сотрудников со сменным графиком рабочие смены могут выпадать и на праздничные дни. Для таких работников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.