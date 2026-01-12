Россияне будут работать в январе 120 часов

Он отметил, что для сотрудников со сменным графиком рабочие смены могут выпадать и на праздничные дни. Для таких работников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.