Россияне будут работать в январе 120 часов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов в январе, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«В итоге, в январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов», — сказал Южалин.
Он отметил, что для сотрудников со сменным графиком рабочие смены могут выпадать и на праздничные дни. Для таких работников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.