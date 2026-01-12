В Иркутске 12 января похолодает до −20 градусов

12 января в Иркутске похолодает до −18…-20 градусов. По прогнозам синоптиков на небе будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6−11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до отметки −25…-27 градусов.
— По региону местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с. Возможно порывы до 13 м/с, — уточнили в региональном Гидрометцентре.
Ночью похолодает до −35…-40 градусов, в отдельных районах будет немного теплее −25…-30. В Катангском районе −43…-48 ночью, но днем все равно придется утеплится, так как температура воздуха составит −25…-30.
