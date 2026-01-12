В Иркутске 12 января похолодает до −20 градусов

12 января в Иркутске похолодает до −18…-20 градусов. По прогнозам синоптиков на небе будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6−11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до отметки −25…-27 градусов.