В России разрабатывают стратосферный беспилотник «Хищник»: он будет выполнять длительные миссии на большой высота

В России ведется разработка новой многофункциональной стратосферной беспилотной платформы, получившей название «Хищник». Подробности рассказал гендиректор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов. Его слова цитирует ТАСС.
Как сообщил Владимир Табунов, новая беспилотная платформа сможет подниматься на существенную высоту — до 15 километров. При этом «Хищник» будет способен не только достигнуть такой высоты, но и выполнять там длительные миссии.
«Хищник» способен частично заменить отдельные функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения", — сообщил Табунов.
Он также отметил, что новый беспилотник сможет использовать режимы вертикального взлета и посадки, а кроме того — применять режим висения. Максимальная скорость «Хищника» составит до 550 км/ч, предельная дальность полета — до 12 000 км, полезная нагрузка — до 500 кг, а рабочая высота — до 15 000 м.