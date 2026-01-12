Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сумма, необходимая для ежемесячного накопления на прибавку к пенсии, зависит от срока накоплений, рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
«Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями», — считает он.
Например, если вы ежемесячно откладываете на счет в ПДС всего одну тысячу рублей, можно через 25 лет получить 2,1 миллиона рублей. То есть, с 18 до 43 лет накопить приличную сумму, не ущемляя себя в текущих тратах. Деньги можно получить на руки сразу или оформить негосударственную пенсию по 18 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по шесть тысяч рублей в месяц до конца жизни.
Чем выше сумма ежемесячного взноса, тем больший профит за короткий срок можно получить, заключил Беляков.