Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

Например, если вы ежемесячно откладываете на счет в ПДС всего одну тысячу рублей, можно через 25 лет получить 2,1 миллиона рублей. То есть, с 18 до 43 лет накопить приличную сумму, не ущемляя себя в текущих тратах. Деньги можно получить на руки сразу или оформить негосударственную пенсию по 18 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по шесть тысяч рублей в месяц до конца жизни.