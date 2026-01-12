Ричмонд
Трамп разрывает отношения с Кубой от лица Венесуэлы: он перекрыл поток денег и нефти в Гавану

Трамп угрожает Кубе и требует пойти на сделку с США.

Источник: Комсомольская правда

Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу — ноль!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По утверждению Трампа, администрация США прекратила «практику вымогательства средств у Венесуэлы» со стороны Кубы. Американский политик также призвал кубинское правительство согласиться на сделку с США, «пока не поздно».

Президент США добавил, что Венесуэле не требуется защита со стороны Кубы, так как ее якобы теперь будет защищать «самая сильная армия мира» — американская.

Напомним, что действия в Венесуэле привели к резкому изменению риторики Трампа в адрес Кубы. Сначала президент США исключал военное вмешательство, говоря о внутреннем крахе режима, но уже через несколько дней перешел к угрозам, намекая на возможность силового решения. Тогда глава Белого дома заявил, что судьба Кубы «висит на волоске».

По словам Трампа, его может остановить лишь собственная мораль, а не международное право. К нему он выразил пренебрежение, заявив, что установленные после Второй мировой войны правила не должны сдерживать мощь Вашингтона.

При этом Трамп уже рассматривает кандидатуры на пост возможного главы Кубы. Накануне в ходе выступления он выразил поддержку предложению о назначении госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы, оценив инициативу как «отличную».

В свою очередь Куба ответила на обвинения Трампа. Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья заявил, что, в отличие от Соединенных Штатов, его страна не занимается наемничеством, шантажом и военной интервенцией в других странах.

Ранее, 3 января, американские военные вторглись в Венесуэлу, атаковали Каракас и захватили президента Николаса Мадуро, вывезя его в Нью-Йорк.

Ппервый суд по делу Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес состоялся 5 января. Свою вину ни по одному из пунктов обвинения они не признали. Следующее заседание пройдет 17 марта.

При этом министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Максим Рыженков заявили, что необходимо срочно освободить и восстановить в правах законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше