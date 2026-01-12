Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, рассказала РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.