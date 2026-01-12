Ричмонд
В Хабаровске пиротехникой повредили иномарку

Хабаровские полицейские ищут причастных к повреждению автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске проводится проверка по факту повреждения автомобиля, которое могло быть вызвано использованием пиротехники. Владелец иномарки узнал о случившемся от сотрудника полиции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Инцидент произошел накануне вечером. Сотрудник городского отдела полиции № 4, находясь во внеслужебное время в переулке Облачном, заметил иномарку с разбитыми боковым и лобовым стеклами, а также повреждениями на кузове. Он сообщил об этом в дежурную часть.

В ходе отработки вызова был установлен владелец транспортного средства. 25-летний местный житель пояснил, что гостил у родителей своей знакомой и, выходя ночью проверить машину, не заметил повреждений. Однако в салоне он не обнаружил кошелек, где хранил водительское удостоверение.

Место происшествия было осмотрено с привлечением эксперта-криминалиста. «По предварительным данным, повреждения иномарки могли возникнуть из-за неосторожного обращения с пиротехникой», — отметили в полиции. Сотрудниками отдела проводится проверка, принимаются меры к установлению лиц, причастных к инциденту.