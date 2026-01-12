В Хабаровске пиротехникой повредили иномарку

Инцидент произошел накануне вечером. Сотрудник городского отдела полиции № 4, находясь во внеслужебное время в переулке Облачном, заметил иномарку с разбитыми боковым и лобовым стеклами, а также повреждениями на кузове. Он сообщил об этом в дежурную часть.