В Госдуме рассказали, когда будут следующие 12-дневные каникулы

В 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней.
Следующие новогодние праздники в России продлятся 11 дней, а вероятность возвращения рекордных 12-дневных каникул ожидается не раньше 2032 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год», — сказала Бессараб. Ее слова приводит ТАСС.
Большинству россиян удобен формат продолжительных новогодних выходных, поскольку они совпадают с зимними школьными каникулами, что позволяет семьям проводить больше времени вместе. Бессараб подчеркнула, что эта модель отдыха уже закрепляется в практике формирования календаря, хотя каждый раз требует отдельного решения правительства с учетом выпадающих на праздники и выходные дни.
Парламентарий также отметила, что потенциальные 12-дневные каникулы 2032 года связаны с особенностями календаря. Распределение дней недели в декабре 2031 года и январе 2032 года будет совпадать с раскладкой на декабрь 2025-го и январь 2026 года, когда Новый год пришелся на четверг, а россияне отдыхали 12 дней с учетом переносов.