В 2025 году в Приангарье отремонтировали более 100 км федеральных дорог

IrkutskMedia, 12 января. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» подвело итоги минувшего года по развитию федеральной дорожной сети Приангарья. Работы по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей и повышения безопасности проводились на трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». Всего было отремонтировано свыше 100 км дорожного покрытия.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», на трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе завершили устройство слоев износа на 57-м км, привели в нормативное состояние более 43 км дороги на участке Усть-Кут — Верхнемарково и начали капитальный ремонт моста через реку Подъёмная.
На трассе Р-255 «Сибирь» завершен ремонт моста через реку Белая. Параллельно с этим на федеральной дороге стартовали проекты, рассчитанные на ближайшие годы: реконструкция Заларинской транспортной развязки и строительство обхода села Шерагул, который позволит ликвидировать последний железнодорожный переезд на подведомственном участке.
«В ближайшие три года мы обновим более 15% подведомственной сети федеральных трасс. Такой темп обеспечит достойные эксплуатационные характеристики дорог. Отмечу, что важным направлением нашей работы остается строительство транспортных обходов населенных пунктов. Это часть системной работы, способствующая выводу транзитного транспорта из населенных пунктов, улучшению экологической обстановки и повышению безопасности дорожного движения», — подчеркнул начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Дмитрий Батурин.
Помимо основных дорожных мероприятий, специалисты лаборатории ФКУ Упрдор «Прибайкалье» совместно с отделом сохранности автомобильных дорог и реализации национальных проектов вели контроль на федеральных и региональных объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Еженедельно сотрудники учреждения проводили выездные проверки с участием представителей муниципальных и региональных властей, Госавтоинспекции и общественников.
Всего в 2025 году в Иркутской области работы по национальному проекту велись на 118 объектах (включая переходящие на 2026 год), из них 59 — регионального значения.
Еще одним приоритетным направлением деятельности ФКУ в минувшем году стало повышение безопасности дорожного движения. В рамках этих работ на трассе А-331 «Вилюй» в Братске введена в эксплуатацию современная система освещения протяженностью 13,6 км, на остановках общественного транспорта установлены восемь новых павильонов, а в жилых районах Энергетик и Гидростроитель обустроено 6,5 км новых тротуаров.
Ранее агентство сообщало, что в 2027 году на строительстве обхода села Шерагул в Приангарье завершат основной объем работ. Там создают четырехполосный участок дороги протяженностью 11,2 км с путепроводом над железной дорогой. Его строительство, а также приведение в нормативное состояние других дорожных объектов региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обсудили руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, глава региона Игорь Кобзев и депутат ГД РФ Сергей Тен. Встреча прошла в Москве в рамках «Транспортной недели» (16+).