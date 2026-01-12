В 2025 году в Приангарье отремонтировали более 100 км федеральных дорог

Ранее агентство сообщало, что в 2027 году на строительстве обхода села Шерагул в Приангарье завершат основной объем работ. Там создают четырехполосный участок дороги протяженностью 11,2 км с путепроводом над железной дорогой. Его строительство, а также приведение в нормативное состояние других дорожных объектов региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обсудили руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, глава региона Игорь Кобзев и депутат ГД РФ Сергей Тен. Встреча прошла в Москве в рамках «Транспортной недели» (16+).