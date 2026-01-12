Большинство магазинов «у дома» исчезнут в Новосибирске из-за ужесточения налоговой политики

Многие магазины «у дома» исчезнут в Новосибирске из-за ужесточения налоговой политики уже в 2026 году, а в течении нескольких лет их может не остаться вовсе. Об этом Сиб.фм рассказали несколько участников рынка на условиях анонимности.
«У мамы небольшой магазин продуктовый: молоко, печенье и все такое. В связи с ростом НДС и невозможность далее работать по упрощенной системе налогообложения у нас остается три варианта. Либо раздробить формально одну точку на два юридических лица, чтобы в этом году пройти по УСН, но уже в следующем году лимит ужесточается вдвое и тогда такое не прокатит. Либо существенно повысить цены, но тогда наши покупатели уйдут в ритейл, где дешевле. Третий вариант — просто закрыться, и мы к нему склоняемся», — говорит предприниматель.
Другие владельцы небольших магазинов в разговоре с Сиб.фм уверяют: чтобы пережить несколько ближайших лет им потребуется частично уходить в тень.
По данным «Опоры России», 20% предпринимателей заявили о том, что закроют свой бизнес. Опрос этот проводился еще до вступления в силу январских налоговых ужесточений. Руководитель новосибирского отделения общественной организации Игорь Салов отмечает, что налоговая реформа поставит многих владельцев небольшого бизнеса на грань выживания.
«Когда предприниматель видит, что налогообложение не позволяет сохранить маржинальность бизнеса, у него есть два варианта: либо бросить дело, либо оптимизировать его. Причем второе в нынешних реалиях не всегда возможно», — говорит Салов.
В интервью Сиб.фм эксперт также обратил внимание на то, что многие предприниматели, даже имея формальное право на государственную поддержку, не обращаются за ней из-за чрезмерно жёстких требований. Он отметил, что власти нередко исходят из предположения, что большинство бизнесменов работают «в серую». Это, по его мнению, подтверждает необходимость снижения налогов, чтобы стимулировать выход компаний из тени. В противном случае, считает Салов, государство само загоняет предпринимателей в тупик: сначала увеличивает налоговую нагрузку, а затем предлагает поддержку, доступ к которой оказывается закрыт из-за формальных несоответствий.
Отметим, что в последние года мелкие магазины «у дома» и галантерейные лавки постепенно вытесняются из-за популярности маркетплейсов.