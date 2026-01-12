Большинство магазинов «у дома» исчезнут в Новосибирске из-за ужесточения налоговой политики

«У мамы небольшой магазин продуктовый: молоко, печенье и все такое. В связи с ростом НДС и невозможность далее работать по упрощенной системе налогообложения у нас остается три варианта. Либо раздробить формально одну точку на два юридических лица, чтобы в этом году пройти по УСН, но уже в следующем году лимит ужесточается вдвое и тогда такое не прокатит. Либо существенно повысить цены, но тогда наши покупатели уйдут в ритейл, где дешевле. Третий вариант — просто закрыться, и мы к нему склоняемся», — говорит предприниматель.