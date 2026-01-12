Военные РФ за новогодние каникулы освободили шесть населённых пунктов

Напомним, в декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что российские военные за год взяли под контроль 334 населённых пункта. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что декабрь стал рекордным месяцем в 2025 году по темпам продвижения.