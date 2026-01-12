Военные РФ за новогодние каникулы освободили шесть населённых пунктов

Российские военные в период с 31 декабря по 11 января освободили шесть населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции, следует из сообщений Минобороны РФ.
В новогодние каникулы были освобождены населённые пункты Зелёное, Белогорье, Грабовское, Подолы, Братское, а также Бондарное. Зелёное и Белогорье находятся в Запорожской области, их освободили бойцы российских группировок войск «Восток» и «Днепр».
Населённый пункт Грабовское в Сумской области взяла под контроль группировка войск «Север». Военные группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Подолы в Харьковской области.
Российская группировка войск «Восток» также взяла под контроль Братское в Днепропетровской области, бойцы группировки войск «Юг» освободили Бондарное в Донецкой народной республике.
Напомним, в декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что российские военные за год взяли под контроль 334 населённых пункта. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что декабрь стал рекордным месяцем в 2025 году по темпам продвижения.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение формированиям Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Кирово, Орехов и Юрковка в Запорожской области, а также Садовое в Херсонской области.