Военные РФ за новогодние каникулы освободили шесть населённых пунктов

Российские военные в период с 31 декабря по 11 января освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО, следует из сообщений Минобороны РФ.

Российские военные в период с 31 декабря по 11 января освободили шесть населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции, следует из сообщений Минобороны РФ.

В новогодние каникулы были освобождены населённые пункты Зелёное, Белогорье, Грабовское, Подолы, Братское, а также Бондарное. Зелёное и Белогорье находятся в Запорожской области, их освободили бойцы российских группировок войск «Восток» и «Днепр».

Населённый пункт Грабовское в Сумской области взяла под контроль группировка войск «Север». Военные группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Подолы в Харьковской области.

Российская группировка войск «Восток» также взяла под контроль Братское в Днепропетровской области, бойцы группировки войск «Юг» освободили Бондарное в Донецкой народной республике.

Напомним, в декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что российские военные за год взяли под контроль 334 населённых пункта. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что декабрь стал рекордным месяцем в 2025 году по темпам продвижения.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение формированиям Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Кирово, Орехов и Юрковка в Запорожской области, а также Садовое в Херсонской области.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше