Больше нет кодов из СМС: мошенники перешли на новую тактику

Об этом всех граждан предупредили представители ВТБ, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили эксперты, теперь злоумышленники делают упор на отсутствие необходимости вводить такие коды при общении с потенциальными жертвами.
Во время телефонного разговора мошенники используют стандартные рекомендации, характерные для всех банков, государственных сервисов и операторов связи, подчеркивая, что им не нужны СМС-коды.
Это создает у жертв ощущение доверия и способствует их введению в заблуждение. По сценарию, во время первого звонка злоумышленники пытаются напугать человека — просят его подождать на линии и, словно забыв выключить микрофон, начинают переговариваться между собой, говоря о необходимости подключить к делу «генерала ФСБ».
После этого звонок неожиданно прерывается. Вскоре гражданину приходит сообщение на телефон или электронную почту о попытке взлома аккаунта. В нем содержится номер или ссылка для смены пароля, которая ведет на фишинговый сайт, созданный мошенниками для кражи личных данных.
Потерпевший зачастую сам связывается с мошенниками и переводит им деньги, поскольку его продолжают запугивать, что иначе он потеряет все средства. Дополнительно злоумышленники могут попытаться оформить кредиты на имя пострадавшего или убедить его установить якобы приложение Центробанка.
После этого человека отправляют к банкомату, чтобы перевести деньги на счета преступников. Эксперты советуют россиянам всегда обращаться в банки по телефонам, указанным на пластиковых картах или на официальных сайтах, и избегать перехода по ссылкам из подозрительных рассылок.