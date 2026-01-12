Больше нет кодов из СМС: мошенники перешли на новую тактику

Это создает у жертв ощущение доверия и способствует их введению в заблуждение. По сценарию, во время первого звонка злоумышленники пытаются напугать человека — просят его подождать на линии и, словно забыв выключить микрофон, начинают переговариваться между собой, говоря о необходимости подключить к делу «генерала ФСБ».