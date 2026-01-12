Более 400 россиян «кинули» на 130 млн рублей: они хотели приобрести японские авто подешевле

В Приморье задержали аферистов, обманувших на 130 млн рублей свыше 400 человек, желавших приобрести недорогие японские автомобили. Об этом пишет РЕН ТВ.
Так, через привлекательные объявления злоумышленники заманивали клиентов, предлагая японские авто по цене значительно дешевле рынка. Для оформления сделок во Владивостоке и Находке были открыты филиалы, где заключались дистанционные договоры с реквизитами подставных лиц. Предоплата при этом становилась невозвратной.
Получая машины, клиенты видели, что те не соответствуют заявленным параметрам или цене. Чтобы не остаться ни с чем, они были вынуждены их принять. В Находке задержали семерых предполагаемых участников схемы, по делу возбуждены уголовные дела.
Ранее двоих мужчин из Владивостока задержали за мошенничество с автомобилями. Тогда на имущество обвиняемых был наложен арест, его оценочная стоимость превысила 28 млн рублей.