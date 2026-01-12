С 1 января с улиц Иркутска вывезли более 15 тысяч тонн снега. Из-за усиления осадков дорожки начали работать в усиленном режиме. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, снег очищают около 170 сотрудников службы.
— Все январские праздники снег шел практически каждый день. Перед началом рабочей недели, особое внимание уделили подходам и подъездам к социальным учреждениям, — пояснил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Так, с начала января в областном центре выпало около 10 миллиметров осадков (при среднемесячной норме около 14 мм), что составило 70% среднемесячной нормы.
С самого утра рабочие вручную и механизированным способом чистят остановки, тротуары, переходы и места для заезда машин.