С 1 января с улиц Иркутска вывезли более 15 тысяч тонн снега. Из-за усиления осадков дорожки начали работать в усиленном режиме. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, снег очищают около 170 сотрудников службы.