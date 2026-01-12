Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 января с улиц Иркутска вывезли более 15 тысяч тонн снега

С начала января выпало около 10 миллиметров осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 января с улиц Иркутска вывезли более 15 тысяч тонн снега. Из-за усиления осадков дорожки начали работать в усиленном режиме. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, снег очищают около 170 сотрудников службы.

— Все январские праздники снег шел практически каждый день. Перед началом рабочей недели, особое внимание уделили подходам и подъездам к социальным учреждениям, — пояснил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Так, с начала января в областном центре выпало около 10 миллиметров осадков (при среднемесячной норме около 14 мм), что составило 70% среднемесячной нормы.

С самого утра рабочие вручную и механизированным способом чистят остановки, тротуары, переходы и места для заезда машин.