В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии

«Есть повышенные варианты фиксированной выплаты. С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права», — сказал Панеш.
По его словам, дополнительная надбавка на уход с 1 января 2026 года установлена в размере 1 413,86 рубля.
«При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого, учитывают максимум трех иждивенцев», — отметил парламентарий.
