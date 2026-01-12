Ричмонд
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии

Депутат Панеш: повышенную надбавку к пенсии получат инвалиды первой группы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

«Есть повышенные варианты фиксированной выплаты. С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права», — сказал Панеш.

По его словам, дополнительная надбавка на уход с 1 января 2026 года установлена в размере 1 413,86 рубля.

«При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого, учитывают максимум трех иждивенцев», — отметил парламентарий.

