Загадка особняка Юдиной в Челябинске: исторический дом с незримым обитателем

Особняк в Челябинске стал легендарным.
В Челябинске одним из самых загадочных домов-легенд по праву считается особняк на улице Красноармейской, 100. За его изящным фасадом, напоминающим сказочный терем, скрывается история бывшего владельца, который пропал без следа. Об этом URA.RU рассказал местный житель Алексей, чья бабушка жила в доме, когда там была коммуналка. Она хранила легенды о призраке и рассказывала их внукам.
От скромного жилища до купеческого особняка.
Особняк украшен резными деталями.
История этого примечательного здания начинается в 1899 году, когда скромная крестьянская дочь Прасковья Юдина купила небольшой домик у вдовы местного священника. На тот момент это было совсем непритязательное строение: всего две комнаты, подвал, конюшня и сарай. Однако Прасковья, судя по всему, обладала незаурядной хваткой и предпринимательской жилкой. Всего за шесть лет на ее подворье появился добротный деревянный дом из шести комнат, обшитый досками, к которому добавилась еще и прачечная. Однако настоящий архитектурный облик дом обрел в начале XX века, когда его владельцем стал Всеволод Лоренсов. Считается, что Лоренсов был хозяином одного из средних предприятий, человеком состоятельным. Именно он перестроил дом, придав ему уникальный вид, сочетающий в себе элементы старинного русского зодчества с основательностью солидных в те времена особняков.
Таинственное рождение легенды.
Именно со Всеволодом Лоренсовым появилась самая мрачная и интригующая часть истории особняка. Однажды этот успешный предприниматель просто исчез без следа, как будто растворился в воздухе. Никто не знал, куда он делся, и это странное, необъяснимое событие положило начало главной городской легенде об особняке на улице Красноармейской, 100. Старожилы Челябинска передавали историю из уст в уста, и они стали утверждать, что дух Лоренсова не покидал свой дом. Он якобы превратился в призрак.
Призрачные следы в истории дома.
В особняке Юдиной видели старинный сейф.
После таинственного исчезновения Лоренсова дом сменил множество хозяев и предназначений, но, как говорят, ни один из них не задерживался здесь надолго. Стены особняка помнят голоса жильцов коммуналки, строгие приказы управления судебными приставами, деловой шепот посетителей коммерческих компаний, живые дискуссии в штаб-квартире журналистов и даже суровую атмосферу военкомата. «Шорохи и завывания по ночам иногда раздавались откуда-то из подвала» — эти слова повторяются в воспоминаниях многих, кто сталкивался с домом. Может быть, это всего лишь игра сквозняков в старых стенах, а может, и эхо самых необъяснимых событий прошлого. Мрака и загадочности добавила еще одна деталь: большой сейф без ключа. Он стоял в доме еще со времен военкомата, нераскрытый, хранящий свои тайны. Кто его знает, что там хранилось… Возможно, документы, проливающие свет на судьбу Лоренсова? Затем в здании находился региональный центр по развитию туризма.
Офис музея-заповедника «Аркаим».
Аркаим известен далеко за пределами Челябинской области.
С 2020 года особняк стал офисом музея-заповедника «Аркаим». Здесь проводят образовательные лекции и занимательные мастер-классы для детей и взрослых, а также экскурсии, отмечается на сайте учреждения. Есть ли в доме духи бывших его владельцев? На сайте говорится, что привидение якобы видели, но подробности о проделках призраков Лоренсова и Юдиной обещают рассказать посетителям уже на экскурсии.