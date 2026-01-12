Загадка особняка Юдиной в Челябинске: исторический дом с незримым обитателем

После таинственного исчезновения Лоренсова дом сменил множество хозяев и предназначений, но, как говорят, ни один из них не задерживался здесь надолго. Стены особняка помнят голоса жильцов коммуналки, строгие приказы управления судебными приставами, деловой шепот посетителей коммерческих компаний, живые дискуссии в штаб-квартире журналистов и даже суровую атмосферу военкомата. «Шорохи и завывания по ночам иногда раздавались откуда-то из подвала» — эти слова повторяются в воспоминаниях многих, кто сталкивался с домом. Может быть, это всего лишь игра сквозняков в старых стенах, а может, и эхо самых необъяснимых событий прошлого. Мрака и загадочности добавила еще одна деталь: большой сейф без ключа. Он стоял в доме еще со времен военкомата, нераскрытый, хранящий свои тайны. Кто его знает, что там хранилось… Возможно, документы, проливающие свет на судьбу Лоренсова? Затем в здании находился региональный центр по развитию туризма.