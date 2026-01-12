Стало известно, сколько зарплат россиянам нужно на покупку «квадрата» жилья

По словам старшего директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, средняя стоимость квадратного метра по России держится примерно на уровне двух зарплат, хотя в крупных городах и премиальных регионах цены выше. Например, в Москве, Краснодарском крае и Татарстане на квадрат уходит 2,2−2,3 зарплаты, в Санкт-Петербурге — около 2,5, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, как правильно выбрать тип платежей по ипотеке. Дифференцированный вариант снижает переплату, но нагрузка на первые годы высока, а аннуитетный платеж безопаснее, но дороже.
