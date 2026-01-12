Стало известно, сколько зарплат россиянам нужно на покупку «квадрата» жилья

Россиянам в среднем нужно две зарплаты, чтобы купить один квадратный метр жилья, выяснили эксперты. Самое дорогое жильё оказалось в Крыму и Севастополе — там на квадрат уходит около трёх зарплат. А вот самые «доступные» метры — в Магаданской области и ХМАО, где хватает одной зарплаты.