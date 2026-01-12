Ричмонд
Стало известно, сколько зарплат россиянам нужно на покупку «квадрата» жилья

Россиянам в среднем нужно две зарплаты, чтобы купить один квадратный метр жилья, выяснили эксперты. Самое дорогое жильё оказалось в Крыму и Севастополе — там на квадрат уходит около трёх зарплат. А вот самые «доступные» метры — в Магаданской области и ХМАО, где хватает одной зарплаты.

Источник: Life.ru

По словам старшего директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, средняя стоимость квадратного метра по России держится примерно на уровне двух зарплат, хотя в крупных городах и премиальных регионах цены выше. Например, в Москве, Краснодарском крае и Татарстане на квадрат уходит 2,2−2,3 зарплаты, в Санкт-Петербурге — около 2,5, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, как правильно выбрать тип платежей по ипотеке. Дифференцированный вариант снижает переплату, но нагрузка на первые годы высока, а аннуитетный платеж безопаснее, но дороже.

