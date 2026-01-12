Ричмонд
Иранский оппозиционер, сын шаха Пехлеви призвал свергнуть правительство

Реза Пехлеви назвал своей целью свержение Исламской Республики.

Источник: Комсомольская правда

Сын последнего шаха Ирана и политический оппозиционер Реза Пехлеви объявил о переходе национального протеста к новой фазе и призвал к свержению нынешних властей.

«Свобода Ирана близка. Кровь, пролитая вечными сынами Ирана, ведет нас к победе. Мы не одни. Глобальная помощь тоже скоро прибудет», — сказал Пехлеви.

Он объявил о намерении добиться падения Исламской Республики и возрождения «любимого Ирана».

Кроме этого, Пехлеви обратился к сотрудникам государственных структур, армии и правоохранительных органов. Он призвал их поддержать народ, чтобы в будущем «избежать вечного позора».

По оценке Пехлеви, иранские власти демонстрируют слабость. А участившиеся случаи применения оружия против граждан якобы вызваны «нехваткой лояльных силовиков и страхом перед скорым крахом».

До этого в Иране был объявлен трехдневный траур по погибшим из-за протестов.