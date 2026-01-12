Тюменцы встретились с известными спортсменами на мастер-классах

Среди участников встречи был Денис Спицов — бронзовый призер «Тур де Ски» 2021 года.
В Тюмени прошла встреча горожан с известными спортсменами, которые провели мастер‑классы и поддержали развитие зимних видов спорта. Участники мероприятия смогли пообщаться с призерами международных соревнований и чемпионами в различных дисциплинах. Об этом рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.
«Я благодарю наших известных спортсменов за активное участие в различных мастер-классах и поддержку зимних видов спорта», — сообщил глава города в telegram‑канале. Спортсмены поделились опытом и поучаствовали в мероприятиях, направленных на популяризацию спорта.
Во встрече приняли участие бронзовый призер «Тур де Ски» 2021 года Денис Спицов, посол комплекса «Готов к труду и обороне» в Тюменской области и председатель региональной Федерации бодибилдинга Наталья Проскурякова, чемпионка мира по биатлону Анна Фролина, участник Олимпийских игр в Нагано Павел Вавилов. А также мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Дмитрий Маслов и биатлонистка, мастер спорта международного класса Анастасия Токарева.