Тюменцы встретились с известными спортсменами на мастер-классах

Во встрече приняли участие бронзовый призер «Тур де Ски» 2021 года Денис Спицов, посол комплекса «Готов к труду и обороне» в Тюменской области и председатель региональной Федерации бодибилдинга Наталья Проскурякова, чемпионка мира по биатлону Анна Фролина, участник Олимпийских игр в Нагано Павел Вавилов. А также мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Дмитрий Маслов и биатлонистка, мастер спорта международного класса Анастасия Токарева.