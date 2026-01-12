Турсен Алагузов создал свой аккаунт для подписчиков 40+

Таким образом он решил разрушить устоявшиеся стереотипы о возрасте и внешнем виде и показать, что стиль не имеет возрастных ограничений.
Супруг Баян Алагузовой объяснил, что идея аккаунта родилась из желания вдохновить людей быть смелее и индивидуальнее.
«Почему я это придумал? Это же моя идея. Показать именно людям, которым 40+, что есть другая мода. Не обязательно выглядеть как все», — сказал Алагузов.
Он считает, что стиль — это не просто одежда, а отражение внутреннего состояния человека, его ума и желания жить ярко. Когда человек красиво и стильно одевается, он чувствует себя по-другому.
Турсен Алагузов добавил, что многие люди годами живут с оглядкой на мнение окружающих, отказывая себе в самовыражении.
В качестве примера Турсен показал яркую деталь гардероба — красные брюки, которые человек хочет надеть, но не решается.
