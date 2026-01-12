Ричмонд
Россияне снова смогут насладиться 12-дневными каникулами только в 2032 году

Следующие новогодние праздники в России продлятся, как ожидается, 11 дней. Повторение рекордных 12-дневных каникул возможно только через шесть лет — в 2032 году. Об этом сообщила член думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Источник: Life.ru

«В 2027 году каникулы продлятся 11 календарных дней, а рекорд в 12 дней выпадет на 2032 год, когда 11 января будет воскресеньем», — отметила она ТАСС.

По её словам, длинные праздники особенно нравятся семьям: школьные зимние каникулы совпадают с выходными, а у родителей появляется шанс отдохнуть вместе с детьми.

В 2025 году россияне отдыхали на Новый год 11 дней, в 2024-м — 10, а в 2022/2023 году — 9 дней. Депутат подчеркнула, что длинные новогодние каникулы становятся всё более привычными и любимыми у большинства граждан.

Ранее Life.ru писал, что Старый Новый год для многих россиян стал приятным дополнением к официальным праздникам. Это связано с разницей между юлианским и григорианским календарями — празднование приходится на ночь с 13 на 14 января.

