Авиарейсы в Хабаровском крае переносят из-за непогоды

Рейсы 403 и 404 из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на завтра в 13:30. Рейсы 401 и 402 за 11 января по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и в обратном направлении перенесены из-за неблагоприятных метеоусловий Охотска. Вылет из краевого центра — завтра в 09:20. Информация о времени вылета рейсов 401 и 402 за 12 января из Хабаровска в Охотск и обратно будет предоставлена 13 января в 09:10.