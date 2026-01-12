Авиарейсы в Хабаровском крае переносят из-за непогоды

Циклон принёс на север Хабаровского края обильные снегопады. Из-за непогоды закрыт аэропорт Николаевска-на-Амуре и перенесены рейсы в другие районы региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт для приёма и отправления воздушных судов как минимум до 11:00 понедельника, 12 января. К этому времени в воздушной гавани планируют очистить взлетно-посадочную полосу от снега.
По прогнозам синоптиков, 12 и 13 января в северных районах края ожидается снег и усиление ветра. Из-за непогоды на 13 января перенесены рейсы в Аян, Охотск, Николаевск-на-Амуре и обратно.
Рейсы 403 и 404 из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на завтра в 13:30. Рейсы 401 и 402 за 11 января по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и в обратном направлении перенесены из-за неблагоприятных метеоусловий Охотска. Вылет из краевого центра — завтра в 09:20. Информация о времени вылета рейсов 401 и 402 за 12 января из Хабаровска в Охотск и обратно будет предоставлена 13 января в 09:10.
Из-за сложных погодных условий в аэропорту Магадана самолет, вылетевший накануне из Хабаровска, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Вылет запланирован на завтра, 13 января.