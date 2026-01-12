Буржуй в Хабаровске отметил праздник по‑медвежьи

Сотрудники воспринимают это как положительный сигнал: по их словам, спячка свидетельствует о том, что медведь чувствует себя комфортно и безопасно в своей среде. Всё идёт по природному графику — организм животного готов к зимнему отдыху, а условия в зоосаде позволяют ему спокойно пережить холодный сезон.