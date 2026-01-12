Буржуй в Хабаровске отметил праздник по‑медвежьи

В Хабаровске, в зоосаде «Приамурский», необычный поворот событий случился в жизни бурого медведя по кличке Буржуй. Трёхлетний хищник встретил свой день рождения в спячке — зверь уснул неделю назад и до сих пор не показывается из берлоги, сообщает Мах канал зоосада.
Сотрудники воспринимают это как положительный сигнал: по их словам, спячка свидетельствует о том, что медведь чувствует себя комфортно и безопасно в своей среде. Всё идёт по природному графику — организм животного готов к зимнему отдыху, а условия в зоосаде позволяют ему спокойно пережить холодный сезон.
Сейчас Буржуй находится в глубокой спячке: его метаболизм замедлился, а температура тела немного снизилась. В таком состоянии медведь может провести несколько месяцев. Специалисты регулярно проверяют состояние зверя, следя за температурой в берлоге и другими важными показателями. Пока всё соответствует норме.
Посетители зоосада смогут вновь увидеть Буржуя только весной, когда он проснётся и выйдет на прогулку. До этого времени берлога останется неприкосновенной — тревожить спящего медведя ни в коем случае нельзя.
Зоосад «Приамурский» продолжает работу в зимнем режиме: гости могут познакомиться с другими обитателями, которые не впадают в спячку, и узнать больше о жизни дальневосточной фауны.