Стало известно, сколько часов россияне будут работать в январе

Россияне будут работать в январе 120 часов.

Источник: Комсомольская правда

В январе при полной занятости (40 часов в неделю) общее количество рабочих часов составит 120. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«В итоге, в январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, для работников со сменным графиком, у которых смены могут быть и в праздники, применяется особая система — суммированный учет рабочего времени. В этом случае норма часов рассчитывается не за один месяц, а за более продолжительный отчетный период (квартал, полугодие или год).

В свою очередь академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой выходить на работу после встречи Нового года уже 2 января.