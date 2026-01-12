Ричмонд
Проезд есть везде: движение по дорогам Приморья не ограничено

На краевых трассах для уборки снега задействовали около 800 единиц техники и более 200 специалистов.

Источник: PrimaMedia.ru

В ночь на 12 января дорожные службы Приморья для расчистки дорог задействовали около 800 единиц спецтехники и свыше 200 дорожных рабочих, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.

«Проезд есть везде», — говорится в сообщении.

На краевых трассах работают 126 комбинированных дорожных машин, 60 тракторов с щётками, 58 автогрейдеров и 38 погрузчиков. Одновременно проводится обработка полотна противогололёдными материалами и ликвидация снежных валов. Движение на всех участках автомобильных дорог региона осуществляется в штатном режиме.

Отмечается, что во Владивостоке продолжается круглосуточная уборка проезжих частей.

Напомним, область пониженного атмосферного давления будет формировать погоду в начале рабочей недели в Приморье. Местами возможен небольшой снег. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Днём ветер будет преимущественно юго-западным и южным, умеренным, а на восточном побережье местами сильным. Температура воздуха днём составит −12…-17 °C в большинстве районов края, −6…-11 °C на побережье и юго-востоке.