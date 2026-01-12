Проезд есть везде: движение по дорогам Приморья не ограничено

Напомним, область пониженного атмосферного давления будет формировать погоду в начале рабочей недели в Приморье. Местами возможен небольшой снег. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Днём ветер будет преимущественно юго-западным и южным, умеренным, а на восточном побережье местами сильным. Температура воздуха днём составит −12…-17 °C в большинстве районов края, −6…-11 °C на побережье и юго-востоке.