Работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатру с весны

Соловьева уточнила, что новое правило закрепит в нормативных актах прямо прописанную возможность для работодателя реагировать на результаты медосмотра, если врач фиксирует возможные нарушения в сфере психического здоровья. «Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», — сообщила Соловьева РИА Новости. Она добавила, что такая норма необходима для формализации уже сложившейся практики взаимодействия медорганизаций и работодателей.