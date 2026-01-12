Работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатру с весны

Нововведение позволит работодателю гибко реагировать на здоровье работника.
Российские работодатели с 1 марта 2026 года получат право направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование при выявлении у них признаков психического расстройства по итогам медосмотра. Об этом сообщила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева. По ее словам, речь идет об изменениях порядка прохождения обязательных периодических медицинских осмотров работников в России.
Соловьева уточнила, что новое правило закрепит в нормативных актах прямо прописанную возможность для работодателя реагировать на результаты медосмотра, если врач фиксирует возможные нарушения в сфере психического здоровья. «Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», — сообщила Соловьева РИА Новости. Она добавила, что такая норма необходима для формализации уже сложившейся практики взаимодействия медорганизаций и работодателей.
Эксперт пояснила, что по результатам обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства. В этом случае работодателю придется учитывать заключение психиатра при допуске сотрудника к профессиональным обязанностям, особенно если деятельность связана с повышенной ответственностью, риском для жизни и здоровья людей или управлением сложными техническими объектами.
По данным Соловьевой, освидетельствование включает прием врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, психопатологическое обследование и анализ объективной информации о состоянии работника. Решение о наличии или отсутствии ограничений для труда выносится по итогам комплексной оценки, которая проводится в специализированном медицинском учреждении. Эксперт подчеркнула, что порядок прохождения таких процедур будет регулироваться действующим законодательством в сфере охраны психического здоровья и трудовых отношений.