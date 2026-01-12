Ричмонд
«Американцы станут врагами»: генерал Ришу назвал Гренландию красной линией

Генерал ВС Франции в отставке Николя Ришу заявил, что Гренландия является красной линией, Соединённые Штаты могут стать врагами.

Источник: Аргументы и факты

Генерал ВС Франции в отставке Николя Ришу заявил, что Гренландия является красной линией, он прокомментировал слова президента Соединённых Штатов, касающиеся присоединения острова к США.

Генерал уточнил, что американцы могут стать врагами.

«Гренландия — это красная линия. Если что-то произойдёт в Гренландии, они больше не будут даже системными противниками; они станут врагами. Если мы позволим этому случиться, какой смысл в армиях?», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире французского телеканала La Chaîne Info.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать». По данным Origo, Европа нервничает из-за риторики Соединённых Штатов в отношении Гренландии.

По информации The Mail on Sunday, Трамп поручил Объединённому командованию специальных операций США подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил, что ему придётся сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением Североатлантического альянса.

