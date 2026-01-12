Россиянам рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии в России положена гражданам, достигшим 80-летнего возраста, а также инвалидам I группы.
Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы, в таких случаях выплата учитывается в двойном размере и составляет 19 169,38 рубля, к которой дополнительно могут применяться районные коэффициенты, если у пенсионера есть на них право.
Парламентарий также уточнил, что с 1 января 2026 года надбавка по уходу установлена в размере 1 413,86 рубля. Кроме того, при наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется одна треть за каждого, но не более чем за трёх человек.
Ранее сообщалось, что в российском регионе ужесточат правила продажи алкоголя.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.