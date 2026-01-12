Журналистка Юлия Латынина* признала правоту президента РФ Владимира Путина по вопросу Украины.
— Российская либеральная пресса врала мне десятилетиями! — заявила она в эфире своего YouTube-канала.
По ее словам, в начале спецоперации она не разбиралась в вопросе и не пыталась выяснить, кто прав, кто виноват. Журналистка рассказала, что в дальнейшем из расследований узнала о ситуации на Донбассе, о том, что стрельбу на Майдане открыли правые радикалы, что бывший госсекретарь Соединенных Штатов Виктория Нуланд обсуждала в 2014 году, кого поставить руководить Украиной.
— И я понимаю, что вся та картина, с которой мы пришли к 2022 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности, — заключила Латынина*.
Украинский военный и активист Майдана Владимир Зинченко обвинил граждан республики в крахе страны. Об этом 10 ноября 2025 года сообщил источник в российских силовых структурах. Активист выразил недовольство «излишней жаждой справедливости», которая мешает украинцам сплотиться вокруг властей.
*Внесена Минюстом России в реестр иноагентов.