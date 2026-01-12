Журналистка Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины

По ее словам, в начале спецоперации она не разбиралась в вопросе и не пыталась выяснить, кто прав, кто виноват. Журналистка рассказала, что в дальнейшем из расследований узнала о ситуации на Донбассе, о том, что стрельбу на Майдане открыли правые радикалы, что бывший госсекретарь Соединенных Штатов Виктория Нуланд обсуждала в 2014 году, кого поставить руководить Украиной.