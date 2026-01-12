Торгово-офисный комплекс продают в Новосибирске за 900 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу торгово-офисный комплекс, расположенный на улице Плановая. За него просят 900 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из платформ с объявлениями.
— Готовый бизнес. Расположен на первой линии с высоким пешеходным и автомобильным трафиком, — указывает продавец.
В стоимость лота входит земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров и шестиэтажное здание площадью 12 тысяч «квадратов». К зданию подведены необходимые коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение. Имеются система пожаротушения и локальное кондиционирование. Также оборудованы наземная и подземная парковки.