Торгово-офисный комплекс продают в Новосибирске за 900 млн рублей

Площадь здания составляет 12 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу торгово-офисный комплекс, расположенный на улице Плановая. За него просят 900 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из платформ с объявлениями.

— Готовый бизнес. Расположен на первой линии с высоким пешеходным и автомобильным трафиком, — указывает продавец.

В стоимость лота входит земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров и шестиэтажное здание площадью 12 тысяч «квадратов». К зданию подведены необходимые коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение. Имеются система пожаротушения и локальное кондиционирование. Также оборудованы наземная и подземная парковки.