Пенсии в Новосибирской области в январе выплатят досрочно и с индексацией

Источник: Freepik

Жителям Новосибирской области напомнили о сроках выплаты пенсий в январе. В связи с тем, что 11 января приходится на праздничный выходной, пенсии «первого потока» перечислили досрочно — 26 декабря. Получатели «второго потока» получат выплаты в банках по обычному графику 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

В ведомстве также уточнили, что январские пенсии будут выплачены уже с учётом индексации страховых выплат, которая вступила в силу с 1 января 2026 года.

При этом указанный график касается только тех, кто получает пенсию через банки. Для пенсионеров, которым выплаты доставляет почта, сроки останутся прежними — по графику, утверждённому областным отделением Почты России.