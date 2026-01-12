Пенсии в Новосибирской области в январе выплатят досрочно и с индексацией

Жителям Новосибирской области напомнили о сроках выплаты пенсий в январе. В связи с тем, что 11 января приходится на праздничный выходной, пенсии «первого потока» перечислили досрочно — 26 декабря. Получатели «второго потока» получат выплаты в банках по обычному графику 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.