Кредитные долги на 41 млрд рублей взыскивают приставы в Новосибирской области

Общая сумма такой просроченной задолженности, переданной в работу, достигла 41,1 миллиарда рублей, что значительно превышает показатель 2024 года в 30,3 миллиарда рублей. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на пресс-службу главного управления ФССП по региону.
При этом приставам удалось фактически взыскать 7,3 миллиарда рублей, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Параллельная статистика по кредитному рынку Новосибирской области демонстрирует схожую динамику. На 1 октября 2025 года просрочка по розничным кредитам (без учета ипотеки) в области выросла до 31 миллиарда рублей, увеличившись с начала года почти на 28%. Для сравнения, за 2024 год рост составлял 11%. Также резкий скачок произошёл в сегменте ипотечной просрочки: к сентябрю 2025 года по кредитам на новостройки она выросла на 54%, а на «вторичку» — на 79%.
