Кредитные долги на 41 млрд рублей взыскивают приставы в Новосибирской области

Параллельная статистика по кредитному рынку Новосибирской области демонстрирует схожую динамику. На 1 октября 2025 года просрочка по розничным кредитам (без учета ипотеки) в области выросла до 31 миллиарда рублей, увеличившись с начала года почти на 28%. Для сравнения, за 2024 год рост составлял 11%. Также резкий скачок произошёл в сегменте ипотечной просрочки: к сентябрю 2025 года по кредитам на новостройки она выросла на 54%, а на «вторичку» — на 79%.