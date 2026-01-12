Беляков: откладывая по тысяче рублей, можно накопить на пенсию

Чем раньше человек начнет делать регулярные взносы в пенсионную программу, тем меньшая сумма потребуется для создания ощутимого капитала к выходу на пенсию. Так, откладывая по тысяче рублей каждый месяц за 25 лет можно скопить более 2 миллионов рублей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.