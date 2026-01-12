Ричмонд
Беляков: откладывая по тысяче рублей, можно накопить на пенсию

Чем раньше человек начнет делать регулярные взносы в пенсионную программу, тем меньшая сумма потребуется для создания ощутимого капитала к выходу на пенсию. Так, откладывая по тысяче рублей каждый месяц за 25 лет можно скопить более 2 миллионов рублей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По мнению Белякова, лучше всего начинать копить с молодости.

«Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями», — заявил Беляков. Его слова приводит издание «Прайм».

Сформированные средства можно единовременно получить на руки, либо использовать для оформления негосударственной пенсии. В период с 18 до 43 лет при откладывании по тысяче можно получить пенсию примерно по 18 тысяч рублей ежемесячно в течение десяти лет либо по шесть тысяч рублей в месяц пожизненно.

Глава НАПФ также указал, что при увеличении ежемесячного взноса существенно растет и итоговый объем пенсионного капитала, даже при более коротком сроке участия в программе. Он подчеркнул, что негосударственные пенсионные инструменты позволяют гражданам самостоятельно планировать размер будущих выплат, комбинируя их с государственной страховой пенсией.