Sun: Глава Минобороны Британии Хили едва не попал под удар «Орешником»

Министр обороны Британии Джон Хили едва не оказался под ударом российского «Орешника» — по пути в Киев он находился недалеко от места удара этой ракетой. Об этом сообщило британское издание The Sun.

— Источник сообщил, что Хили «чуть не попал в беду» под Львовом, когда была выпущена ракета «Орешник», — сказано в статье.

Сам глава Минобороны Великобритании пожаловался, что его поезд сделал экстренную остановку по дороге в Киев из-за ракетной опасности.

— Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги, — сообщил он.

Отмечается, что Хили направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые еще находятся в процессе разработки.

Ракетный удар «Орешника» по Львовской области Украины ознаменовал новый этап спецоперации. Такое мнение 11 января выразили в издании Sohu. Журналисты отметили, что атака значительно подорвала безопасность Североатлантического альянса. По мнению аналитиков, после достижения ракетами целей неуязвимость региона можно считать иллюзорной.

