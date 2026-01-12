Красный Крест разыскивает 182 тысячи людей на Украине

Поиски идут с начала конфликта на Украине.
Международный комитет Красного Креста с начала СВО на Украине получил 182 тысячи запросов на розыск пропавших без вести, включая детей. Об этом сообщила директор Управления по оперативной деятельности Ясмин Пра-Дессимо.
«Согласно последним данным, мы зарегистрировали 182 тысячи запросов о поиске пропавших без вести лиц от семей с обеих сторон. Это касается как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также запросов по поиску детей», — рассказала Пра-Дессимо. Ее слова приводит РИА Новости. При этом некоторые семьи пропавших могли обращаться в другие организации.
Представитель Красного Креста уточнила, что организации удается установить судьбу лишь небольшой части разыскиваемых. На данный момент смогли оповестить семьи 15,9 тысячи пропавших людей об их местонахождении или о том, что с ними произошло.
Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала URA.RU, что в прошлом году из украинского плена вернулись 58 жителей региона, при этом остальные удерживаемые свердловчане, по ее данным, живы и ожидают обмена. Списки военнопленных формируются на основе обращений родственников и официальных запросов, а решения об обменах принимаются на межгосударственном уровне профильными федеральными ведомствами.