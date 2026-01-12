Красный Крест разыскивает 182 тысячи людей на Украине

«Согласно последним данным, мы зарегистрировали 182 тысячи запросов о поиске пропавших без вести лиц от семей с обеих сторон. Это касается как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также запросов по поиску детей», — рассказала Пра-Дессимо. Ее слова приводит РИА Новости. При этом некоторые семьи пропавших могли обращаться в другие организации.