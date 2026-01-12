«СКА-Нефтяник» выиграл у «Енисея» и продлил победную серию до 12 матчей

Дальневосточники в этой игре не отличились снайперской точностью, но их мощь и стремление атаковать привели к очередному рекорду: в матче в Красноярске «кабаны» 19 раз пробивали угловые. Счёт как раз был открыт после «корнера», мяч в сетку слёта отправил Туомас Мяаття на 10-й минуте. Он же, а чуть позже и Владимир Каланчин, сделали счёт 0:3 — но хозяева размочили игру, забив гол в раздевалку.