«СКА-Нефтяник» выиграл у «Енисея» и продлил победную серию до 12 матчей

В воскресенье, 11 января, красноярский «Енисей» на родном льду принимал хабаровский «СКА-Нефтяник», и хозяева попытались было прервать победную серию дальневосточников. Сибиряки, к большому разочарованию своих болельщиков, первый домашний матч 2026 года проиграли, а у подопечных Алексея Жеребкова 12-я виктория подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Борьба соперников в этом матче больше напоминала сражение легкой кавалерии со стороны хозяев с бронированной рыцарской конницей гостей, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Хабаровчане без видимых усилий отражали атаки «Енисея» и в ответных атаках выглядели несколько тяжеловесными, каждый выпад — сравни удару кузнечной кувалды, буквально сокрушавшей оборонительные порядки красноярцев.
Дальневосточники в этой игре не отличились снайперской точностью, но их мощь и стремление атаковать привели к очередному рекорду: в матче в Красноярске «кабаны» 19 раз пробивали угловые. Счёт как раз был открыт после «корнера», мяч в сетку слёта отправил Туомас Мяаття на 10-й минуте. Он же, а чуть позже и Владимир Каланчин, сделали счёт 0:3 — но хозяева размочили игру, забив гол в раздевалку.
Во втором тайме зрители увидели всего два гола — один забил Алан Джусоев, второй на счету игрока «Енисея» Всеволода Евсеева, итог 2:4. Из Красноярска хабаровчане едут в Архангельск, где уже в четверг, 15 января, кабанам предстоит напряжённый матч с действующим вице-чемпионом России — местным «Водником».
В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:
«Саяны» — «Кузбасс» — 2:7,
«Старт» — «Водник» — 5:5,
«Родина» — «Динамо» — 2:13,
«СКА-Уральский трубник» — «Сибсельмаш» — 7:4.