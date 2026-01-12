Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Нефтяник» выиграл у «Енисея» и продлил победную серию до 12 матчей

В Красноярске «кабаны» закончили поединок со счётом 2:4.

Источник: Хабаровский край сегодня

В воскресенье, 11 января, красноярский «Енисей» на родном льду принимал хабаровский «СКА-Нефтяник», и хозяева попытались было прервать победную серию дальневосточников. Сибиряки, к большому разочарованию своих болельщиков, первый домашний матч 2026 года проиграли, а у подопечных Алексея Жеребкова 12-я виктория подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Борьба соперников в этом матче больше напоминала сражение легкой кавалерии со стороны хозяев с бронированной рыцарской конницей гостей, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Хабаровчане без видимых усилий отражали атаки «Енисея» и в ответных атаках выглядели несколько тяжеловесными, каждый выпад — сравни удару кузнечной кувалды, буквально сокрушавшей оборонительные порядки красноярцев.

Дальневосточники в этой игре не отличились снайперской точностью, но их мощь и стремление атаковать привели к очередному рекорду: в матче в Красноярске «кабаны» 19 раз пробивали угловые. Счёт как раз был открыт после «корнера», мяч в сетку слёта отправил Туомас Мяаття на 10-й минуте. Он же, а чуть позже и Владимир Каланчин, сделали счёт 0:3 — но хозяева размочили игру, забив гол в раздевалку.

Во втором тайме зрители увидели всего два гола — один забил Алан Джусоев, второй на счету игрока «Енисея» Всеволода Евсеева, итог 2:4. Из Красноярска хабаровчане едут в Архангельск, где уже в четверг, 15 января, кабанам предстоит напряжённый матч с действующим вице-чемпионом России — местным «Водником».

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:

«Саяны» — «Кузбасс» — 2:7,

«Старт» — «Водник» — 5:5,

«Родина» — «Динамо» — 2:13,

«СКА-Уральский трубник» — «Сибсельмаш» — 7:4.