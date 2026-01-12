Первая рабочая неделя года на Ямале начнется с аномальных морозов

Ночью ожидается понижение температуры до −41 градуса.
В период с 12 по 18 января на территории Ямала прогнозируется значительное понижение температуры. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки −41 градус. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник, 12 января, на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью похолодание до −32 градусов. Днем −21, −26, местами до −15. В отдельных районах изморозь, гололедица», — говорится на сайте ведомства. Во вторник ночью будет еще холоднее, температура воздуха будет опускаться до −38 градусов, а в среду до −41.
Какая погода будет в Салехарде: 12 — 18 января.
На предстоящей неделе в Салехарде сохранится преимущественно облачная погода. Самые низкие температуры прогнозируются в понедельник и вторник: в ночные часы ожидается понижение до −35 градусов.
Понедельник, 12 января. Ночь −34, день −24. Малооблачно, ветер 4−7 м/с. Вторник, 13 января. Ночь −35, день −23. Малооблачно, ветер 2−4 м/с. Среда, 14 января. Ночь −28, день −23. Ясно, ветер 2−4 м/с. Четверг, 15 января. Ночь −28, день −26. Ясно, ветер 3−4 м/с. Пятница, 16 января. Ночь −27, день −20. Малооблачно, снег, ветер 3−5 м/с. Суббота, 17 января. Ночь −19, день −17. Малооблачно, ветер 2−3 м/с. Воскресенье, 18 января. Ночь −19, день −14. Облачно, снег, ветер 2−4 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое.
В течение предстоящей недели в Новом Уренгое сохранится облачная погода. Ночью температура воздуха местами может опускаться до −35 градусов. К концу недели синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры.
Понедельник, 12 января. Ночь −34, день −25. Малооблачно, ветер 4−6 м/с. Вторник, 13 января. Ночь −35, день −22. Малооблачно, снег, ветер 5−7 м/с. Среда, 14 января. Ночь −31, день −22. Малооблачно, ветер 2−5 м/с. Четверг, 15 января. Ночь −31, день −25. Облачно, ветер 3−4 м/с. Пятница, 16 января. Ночь −24, день −23. Малооблачно, снег, ветер 3−5 м/с. Суббота, 17 января. Ночь −22, день −21. Малооблачно, снег, ветер 3−4 м/с. Воскресенье, 18 января. Ночь −22, день −21. Пасмурно, снег, ветер 4−7 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 12 по 18 января.
В течение предстоящей недели в Ноябрьске сохранится облачная погода. Температура воздуха опустится до −35 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют потепление: в ночные часы ожидается около −21 градуса, днем — до −18 градусов.
Понедельник, 12 января. Ночь −32, день −18. Малооблачно, снег, ветер 4−8 м/с. Вторник, 13 января. Ночь −35, день −26. Малооблачно, снег, ветер 4−7 м/с. Среда, 14 января. Ночь −27, день −22. Облачно, снег, ветер 4−7 м/с. Четверг, 15 января. Ночь −30, день −26. Малооблачно, ветер 2−4 м/с. Пятница, 16 января. Ночь −29, день −23. Малооблачно, снег, ветер 4−7 м/с. Суббота, 17 января. Ночь −22, день −21. Малооблачно, снег, ветер 3−6 м/с. Воскресенье, 18 января. Ночь −21, день −18. Пасмурно, ветер 3−5 м/с.