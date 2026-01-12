Первая рабочая неделя года на Ямале начнется с аномальных морозов

«В понедельник, 12 января, на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью похолодание до −32 градусов. Днем −21, −26, местами до −15. В отдельных районах изморозь, гололедица», — говорится на сайте ведомства. Во вторник ночью будет еще холоднее, температура воздуха будет опускаться до −38 градусов, а в среду до −41.